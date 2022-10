Köln (SID) - Dank eines Doppelpacks von Steffen Tigges hat der 1. FC Köln eine düstere Serie beendet und seinen ersten Heimsieg gegen den FC Augsburg seit elf Jahren gefeiert.

Köln (SID) Steffen Baumgart bog beim Abpfiff seinen Oberkörper nach hinten, beide Fäuste zuckten hervor, dann ließ er einen gewaltigen Siegesschrei los. Das hart erkämpfte 3:2 (0:1) gegen den FC Augsburg zum Auftakt des Bundesliga-Sonntags hatte auch den Trainer des 1. FC Köln jede Menge Kraft und Nerven gekostet.

Baumgart verschwand dann kurz im Kabinengang, um sich zu sammeln und die Mütze zu lüften, schließlich herzte er auf dem Platz den anderen "Steffen des Tages". Steffen Tigges (47./81.) hatte das Spiel gegen einen unbequemen FCA mit zwei Toren entschieden und zugleich eine düstere Serie beendet: Es war der erste Kölner Sieg gegen Augsburg seit elf Jahren.

"Wir haben unser Spiel durchgedrückt, lagen aber schnell zurück und haben unsere Chancen nicht genutzt", sagte Tigges bei DAZN, wo er fälschlicherweise zunächst Florian genannt wurde. "Nach der Pause haben wir es viel besser gemacht, auch die Fans mitgenommen und alles vorne reingeworfen."

Tigges und Denis Huseinbasic (61.) sorgten zudem für das Ende einer ersten Ergebniskrise unter Baumgart. Zuletzt hatte Köln wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen nacheinander kassiert. Augsburg genügten Treffer von Florian Niederlechner (14.) und Daniel Caligiuri (69.) nicht zu einem Punktgewinn, der FCA liegt in der Tabelle nun wieder drei Punkte hinter Köln im Mittelfeld.

Caligiuri fand das furchtbar unnötig. "Wir führen, du läufst dann plötzlich aber hinterher hier, das ist natürlich ärgerlich", sagte er. "Dann kommen wir sogar noch mal zurück - und dann endet es so." Sein Interview wurde vom Kölner Siegestanz übertönt.

Der FC verzettelte sich anfangs oft in Zweikämpfen und spielte längst nicht so forsch nach vorne, wie Baumgart das wünscht. Die Gäste begannen dagegen höchst effizient. Niederlechner nahm einen langen Pass gut an, ließ Luca Kilian ins Leere laufen und traf.

Wenig später lag der Ball erneut im FC-Tor, Augsburgs Mergim Berisha (20.) stand bei seinem Kopfball aber im Abseits. Linton Maina (21.) leitete eine Kölner Druckphase ein: Einen Schuss von Tigges (33.) klärte Ruben Vargas kurz vor der FCA-Torlinie.

Der Ausgleich fiel unmittelbar nach der Pause: Nach einem Ballgewinn bediente Maina Tigges, der mühelos zu seinem zweiten Saisontreffer verwandelte. Und die Kölner hatten längst nicht genug.

Vor allem Maina sorgte mit seinem Tempo für Gefahr, auch Huseinbasic steigerte sich. Er schoss den FC aus dem Getümmel in Führung, doch Caligiuri sorgte bei einem der wenigen guten Augsburger Angriffe für den Ausgleich, den Tigges konterte.