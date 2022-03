Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im rheinischen Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen auf den erkrankten Mark Uth verzichten.

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im rheinischen Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen auf den erkrankten Mark Uth verzichten. Den Offensivspieler wird voraussichtlich Ondrej Duda ersetzen. "Er wäre eine Möglichkeit", sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag, nannte aber auch Dejan Ljubicic als Option. Ins Team zurück kommt nach überstandener Corona-Infektion Abwehrspieler Timo Hübers.

In Leverkusen will der Coach "gewinnen". Denn: "Wir wollen den Abstand nach oben verringern." Sein Plan: "Wir wollen früh attackieren und viel Ballbesitz haben. Wir wollen Bälle gewinnen und Torchancen erspielen." Der FC liegt auf Platz acht, nur einen Punkt hinter dem siebten Rang, der möglicherweise noch zur Teilnahme am Europapokal berechtigt.