Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss weiterhin auf Angreifer Sebastian Andersson verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, leidet der Schwede noch an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Der 30-Jährige wird in dieser Woche nicht am Training des FC teilnehmen, ein genaues Rückkehrdatum steht noch nicht fest.

Andersson stand seit dem 28. Spieltag coronabedingt nicht mehr auf dem Platz, am vergangenen Samstag verpasste der Stürmer den 3:1-Derbysieg der Kölner bei Borussia Mönchengladbach. "Er ist weiter krank, wir wollten auf Nummer sicher gehen", sagte FC-Trainer Steffen Baumgart vor der Partie.