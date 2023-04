Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln erwartet trotz des wohl sicheren Klassenerhalts in der Bundesliga keinen Spannungsabfall bei seiner Mannschaft

Trainer Steffen Baumgart (51) vom 1. FC Köln erwartet trotz des wohl sicheren Klassenerhalts in der Fußball-Bundesliga keinen Spannungsabfall bei seiner Mannschaft. "Es hört sich an, als wenn der Druck abfällt, der fällt aber nicht ab", sagte Baumgart vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Für alle unsere Gegner geht es um viel, und wir erwarten, dass die Mannschaft mit dem selben Elan weiterspielt."

Köln steht nach dem Sieg bei der TSG Hoffenheim (3:1) recht sicher im Mittelfeld der Tabelle. Freiburg dagegen kämpft wie einige andere Teams vor dem 30. Spieltag noch um die Qualifikation für die Champions League.

Der Klub aus dem Breisgau habe sich seit Jahren "kontinuierlich verbessert, es ist einer der gesündesten Vereine, die wir in Deutschland haben", sagte Baumgart, der vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion ein "emotionales, hochklassiges Spiel" erwartet.