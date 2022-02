Trainer Tayfun Korkut von Hertha BSC will sich von der Ausgangslage vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Berlin (SID) - Trainer Tayfun Korkut vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will sich von der heiklen Ausgangslage vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Wir können jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch an die Sache ran", sagte Korkut am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: "Für uns ist es erst einmal wichtig, dass wir einen Schritt machen".

An "nichts anderes verschwenden wir im Moment unsere Zeit", betonte Korkut. Die Berliner trennen derzeit nur drei Punkte vom Relegationsrang 16. Mit Bochum erwartet der Hertha-Coach eine Mannschaft, die einen "sehr klaren Fußball" spiele und "gute Umschaltmomente" habe: "Es wird eine harte Nuss."

Seine Mannschaft müsse "von der ersten Sekunde an da sein", sagte Korkut: "Es wird wichtig sein, dass wir die Basics abrufen". Gegen den Aufsteiger soll Neuzugang Marc Oliver Kempf beginnen, da Kapitän und Innenverteidiger Dedryck Boyata verletzt ausfällt.