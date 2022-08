Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt schenkt auch im Auswärtsspiel bei Hertha BSC Christopher Lenz das Vertrauen auf der linken Seite. "Er hat es gegen Real Madrid sehr gut gemacht", sagte der 47-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wenn er sich gut fühlt, wird er wieder auf der linken Seite beginnen."

Lenz hatte bei der 0:2-Pleite im Supercup am Mittwoch Filip Kostic, der kurz vor einem Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin steht, ersetzt. Darüber hinaus könne es "durchaus sein, dass der ein oder andere Neue in der Startelf steht", sagte Glasner mit Blick auf die vielen Spiele.

Die Zielsetzung für das Spiel bei der Hertha sei derweil klar. "Wir wollen in Berlin den ersten Bundesligasieg feiern und nicht so lange darauf warten müssen wie in der Vorsaison", sagte Glasner. Aber es werde ein "enger Fight und wir möchten Paroli bieten".