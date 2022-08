Für Trainer Niko Kovac ist der VfL Wolfsburg im Bundesliga-Gastspiel am Sonntag bei Tabellenführer Bayern München nicht ohne Erfolgsaussichten.

Wolfsburg (SID) - Für Trainer Niko Kovac ist der VfL Wolfsburg im Bundesliga-Gastspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Tabellenführer Bayern München nicht ohne Erfolgsaussichten. "Wir werden unsere Chancen bekommen, auch wenn es bestimmt nicht allzu viele sein dürften", sagte der 50-Jährige, der für den deutschen Fußball-Rekordmeister als Spieler und Trainer tätig war.

Wichtig sei, so Kovac weiter, auch bei einem Rückstand am ursprünglichen Matchplan festzuhalten, denn: "Wenn man gegen den FC Bayern auseinanderfällt, wird es deftig. Aber wir haben Ideen, dem Bayern-Pressing standzuhalten." Die Niedersachsen haben bei bislang 25 Auftritten in München gerade einmal zwei Punkte holen können.

Verzichten müssen die Norddeutschen in der Allianz Arena auf Jonas Wind. Der dänische Nationalspieler fällt wegen Oberschenkelproblemen aus.