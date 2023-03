Leipzig (SID) - Superstar Christopher Nkunku steht bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig vor der Rückkehr in die Startelf. Trainer Marco Rose stellte dem Franzosen im Liga-Kracher bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) einen Platz in der Anfangsformation in Aussicht. "Irgendwann ist der Tag auch da, wo wir die Qualität von Christopher von Beginn an haben wollen. Er hat eine normale Trainingswoche hinter sich und ist eine Option", sagte Rose am Donnerstag.

Nkunku war nach seiner langwierigen Knieverletzung zuletzt dreimal eingewechselt worden. Für Rose wird es unterdessen eine brisante Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. "Ich nehme die Situation so, wie sie ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort zerlegt worden bin. Ein paar Dinge haben sich so gefügt, dass ich jetzt Trainer in Leipzig bin", sagte Rose, der am Ende der vergangenen Saison beim BVB entlassen worden war.

Im Topspiel bei den formstarken Westfalen brauche es am Freitag "eine mutige Leistung", so Rose: "Es wird eine große Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Wir haben viel Selbstvertrauen."