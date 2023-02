Stuttgart (SID) - Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia hat seine VfB-Profis nach dem Befreiungsschlag gegen Köln auf das wegweisende Kellerduell bei Schalke 04 eingeschworen. "Wir müssen uns weiter beweisen. Wir haben ein Spiel vor der Brust, das eine hohe Brisanz hat. Wir werden auf Schalke extrem gefordert sein. Es ist ein besonderes Spiel, aber wir haben nur noch besondere Spiele", sagte Labbadia vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten.

Der VfB, der nur zwei Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hat, will auf Schalke endlich auch seinen Auswärtsfluch besiegen. Der letzte Stuttgarter Auswärtssieg in der Bundesliga liegt mehr als 14 Monate zurück: ein 2:0 am 11. Dezember 2021 in Wolfsburg. Er wolle das "aber nicht thematisieren", so Labbadia, "das macht keinen Sinn".

Das jüngste 3:0 gegen Köln sei "extrem wichtig" gewesen, sagte Labbadia: "Das Gefühl, gewinnen zu können, macht etwas mit Fußballspielern. Es gibt keinen Ersatz für Siege. Ich hoffe, dass wir das Gefühl mitnehmen können." Allerdings sei Schalke, das zuletzt viermal 0:0 spielte, "sehr stabil. Sie verteidigen sehr gut. Das werden sie mitnehmen."

Erneut baut Labbadia im VfB-Tor auf Fabian Bredlow, der zuletzt Stammkeeper Florian Müller verdrängte. Er habe gegen Köln "Präsenz und Ruhe ausgestrahlt. Er war da, wenn er etwas aufs Tor bekommen hat. Er hat es sich verdient."

Verzichten muss der VfB weiter auf Stürmer Serhou Guirassy. Zudem fällt Pascal Stenzel mit einem Muskelfaserriss aus.