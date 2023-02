Leipzig (SID) - Superstar Christopher Nkunku ist beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nach langer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 25-jährige Franzose absolvierte am Dienstag bei eisigen Temperaturen am Cottaweg das Aufwärmprogramm mit dem Team, die Belastung soll in Hinblick auf das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City (22. Februar) nun stetig gesteigert werden.

Deutschlands Fußballer des Jahres hatte sich in der Vorbereitung auf die WM in Katar einen Außenbandriss im Knie zugezogen und war seitdem zum Zuschauen verdammt. Trainer Marco Rose lobte zuletzt die positive Entwicklung seines besten Torschützen: "Er ist jeden Tag mega fleißig auf dem Platz, macht quasi schon alles, was Individualtraining betrifft. Er kann jede Bewegung sehr gut machen. Die Tendenz ist sehr gut bei ihm."