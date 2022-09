Leverkusen (SID) - Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen setzt auf sofortige Hilfe durch Neuzugang Callum Hudson-Odoi. "Er kommt von einem Topklub, war im Mannschaftstraining und hat genug Trainings in den Beinen", sagte Seoane vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg: "Was ihm fehlt, ist Spielrhythmus."

Bayer hat den englischen Nationalspieler vom FC Chelsea ausgeliehen, der 21-Jährige soll auf der Außenbahn einige verletzungsbedingte Ausfälle auffangen. "Er ist technisch beschlagen, stark im Dribbling", sagte Seoane, "er ist noch auf dem Weg zurück zu alter Stärke."

Gegen Freiburg muss der Coach auf die gesperrten Mitchel Bakker und Piero Hincapie verzichten. Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende beim FSV Mainz 05 (3:0) gehe es zunächst darum, "diese Leistung zu wiederholen". Sein Team müsse "die richtige Mentalität auf den Platz bringen und mit der nötigen Disziplin und Konsequenz verteidigen", allerdings wolle er auch "mehr Offensivaktionen haben", betonte der Trainer. Freiburg sei "ein Team, das sich trotz Abgängen stetig weiterentwickelt" habe, "wir sind gewarnt".