Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will sich nach der Pokal-Blamage beim Drittligisten SV Elversberg (3:4) im Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) rehabilitieren. "Ich spüre beim Team die Lust und den Willen, eine Steigerung an den Tag zu legen", sagte Trainer Gerardo Seoane. Der "großen Herausforderung" im ausverkauften Signal Iduna Park wolle man sich "mit einer Leistungssteigerung stellen".

Im Training seien seine Spieler "sehr engagiert und fokussiert gewesen", so Seoane. Daher sei er "mit der Intensität zufrieden gewesen". Beim BVB erwartet der Schweizer eine bessere Defensivleistung: "Wir müssen uns in vielen Punkten verbessern. Besonders gegen den Ball müssen wir sehr homogen arbeitet. Die Räume müssen wir gemeinsam schließen."

Der BVB hat sich nach Einschätzung Seoanes "sehr gut neu orientiert". Daher sei in dieser Saison "mit Dortmund zu rechnen". Für mehr Spannung im Titelkampf muss aber nicht nur der Vizemeister sorgen. "Es ist der Wunsch und die Aufgabe von allen, die Meisterschaft spannend zu gestalten. Da kann jedes Team seinen Beitrag leisten", sagte der 43-Jährige.

Die Werkself muss am Samstag auf die Langzeitverletzten Florian Wirtz und Amine Adli verzichten.