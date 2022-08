Amine Adli von Bayer Leverkusen hat sich bei seiner Rückkehr bei der 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg erneut verletzt.

Leverkusen (SID) - Amine Adli von Bayer Leverkusen hat sich bei seiner Rückkehr bei der 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg erneut verletzt. "Er ist auf die Schulter gefallen und es sieht nach einer Schulterverletzung aus", sagte Bayer-Trainer Gerardo Seoane nach dem Spiel: "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus."

Adli war am Samstag nach über vier Monaten nach einem Sehnenrisses im Oberschenkel in den Kader zurückgekehrt und war in der 62. Minute eingewechselt worden.