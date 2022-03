Harsewinkel (SID) - Felix Magath zeigte Gnade. Mit den gefürchteten Medizinbällen und schweißtreibenden Widerstandsläufen hatte der Trainer von Hertha BSC seine Spieler genug geschunden. Das eigentlich geplante Abschlussspiel beim Auftakt des Trainingslagers im ostwestfälischen Harsewinkel ließ Magath daher aus.

Zufrieden schlenderte der 68-Jährige anschließend in Badelatschen vom Rasen - und zog ein Fazit, das für Kevin Prince Boateng und Co. wie eine Drohung klingen musste. "Ach", sagte Magath mit einem Augenzwinkern, "das war easy." Zufrieden war der Coach mit seinen Spielern allemal: "Die Mannschaft hat mit Hingabe und vollem Elan mitgezogen."

In der edlen Hotelanlage Klosterpforte schuften die Berliner seit Dienstag für den Endspurt in der Liga. Für den Tabellen-16. geht es dabei um nicht weniger als den Klassenerhalt. "Wir werden die Tage hier nutzen, um als Gruppe noch enger zusammenzurücken und uns auf die kommenden Aufgaben zu fokussieren", sagte Magath, der vor seiner Premiere an der Seitenlinie der Hauptstädter steht.

Beim jüngsten 3:0 gegen die TSG Hoffenheim hatte Magath aufgrund einer Corona-Infektion gefehlt, dennoch holte das Team seinen ersten Sieg nach neun erfolglosen Ligaspielen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es für Berlin unmittelbar nach dem Trainingslager zum Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen.