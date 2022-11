Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Junioren-Nationalspieler Brajan Gruda mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, erhält der 18 Jahre alte Stürmer einen "langfristigen" Vertrag bei den Rheinhessen. Gruda spielt aktuell für die Mainzer U19 in der Bundesliga und erzielte in 23 Spielen elf Tore.