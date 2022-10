Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird im kommenden Winter zwei Trainingslager in Spanien abhalten. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, trainiert die Mannschaft von Trainer Bo Svensson zunächst vom 5. bis 12. Dezember im Trainingszentrum Ciutat Esportiva Antonio Asensio auf Mallorca. Nach der Winter-WM in Katar bereiten sich die Mainzer vom 4. bis 11. Januar an der spanischen Costa del Sol auf die restliche Saison in der Bundesliga vor.