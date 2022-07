Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbachs Chancen, Torwart Yann Sommer über den Transfersommer hinaus zu halten, sind wohl gestiegen. Wie Sommers Management der Boulevardzeitung Blick bestätigte, hat sich der Wechsel des Schweizer Nationaltorwarts zum französischen Erstligisten OGC Nizza zerschlagen. Die Verhandlungen seien beendet worden.

Sommers Vertrag in Mönchengladbach läuft im kommenden Jahr aus, der Fußball-Bundesligist will angeblich mit seinem Stammkeeper um drei Jahre verlängern. Der 33-Jährige ist seit 2014 die Nummer eins bei der Borussia, damals hatte er den zum FC Barcelona gewechselten Marc-Andre ter Stegen ersetzt. In der vergangenen Woche hatte die L'Equipe von Sommers bevorstehendem Wechsel nach Nizza berichtet.