Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im Kampf gegen den Abstieg vorerst auf seinen Außenstürmer Gerrit Holtmann verzichten. Der 27-Jährige unterzog sich am Donnerstag wegen anhaltender Knieprobleme einer Meniskusoperation. "Es ist keine schlimme Verletzung, es war ein kleiner Eingriff", sagte Trainer Thomas Letsch: "Wir gehen davon aus, dass er in zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen wird. Gerrit fühlte sich mit den Problemen nicht mehr wohl, daher nun die OP."

Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg könnte zudem Mittelfeldspieler Philipp Förster ausfallen, der krankheitsbedingt in dieser Woche noch nicht trainieren konnte. Alternativen wären laut Letsch Winterzugang Pierre Kunde und Patrick Osterhage. Gegen Freiburg will der VfL seine eindrucksvolle Heimbilanz fortsetzen: Unter Letsch gewann Bochum bislang alle fünf Bundesligaspiele im Ruhrstadion.