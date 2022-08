Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart hat das Interesse der Wolverhampton Wanderers an Torjäger Sasa Kalajdzic bestätigt.

Stuttgart (SID) - Sportdirektor Sven Mislintat vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat das Interesse des englischen Premier-League-Klubs Wolverhampton Wanderers an Torjäger Sasa Kalajdzic bestätigt. "Es gibt erste Interessenslagen aus England, die Wolves gehören dazu", sagte Mislintat bei Sky, "aber richtig konkret ist das zum jetzigen Zeitpunkt weder auf der einen noch auf der anderen Seite."

Der Österreicher Kalajdzic (25) spielt seit 2019 beim VfB, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Als potenzieller Ersatz für den Stürmer gilt Joshua Zirkzee (21) von Meister Bayern München, der in der vergangenen Saison an den RSC Anderlecht ausgeliehen war. Für den belgischen Klub traf der Niederländer 18 Mal.

Bis zum Transferschluss am 1. September könnte die Stuttgarter auch Borna Sosa verlassen. Mislintat sagte, der Kroate sei derzeit wohl "das heißeste Eisen auf der Linksverteidigerposition in Europa". An dem 24-Jährigen soll Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A interessiert sein. "Wir müssen schauen", sagte Mislintat, "aber noch ist gar nichts konkret."