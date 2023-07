Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach zog sich im Training einen Innenbandanriss im rechten Knie zu. Das teilte sein Klub am Freitag mit.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Christoph Kramer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich im Training einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte sein Klub am Freitag mit. Der 32-Jährige wird dadurch große Teile der Vorbereitung verpassen und am Sonntag nicht mit der Mannschaft ins Trainingslager an den Tegernsee reisen.

Ob Kramer beim Saisonstart am 11. August im DFB-Pokal bei der TuS Bersenbrück und beim Ligaauftakt am 19. August beim FC Augsburg wieder spielen kann, ließ der Verein offen.