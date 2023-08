Die zuletzt angeschlagenen Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting stehen beim FC Bayern vor ihrer Rückkehr. "Thomas und Choupo haben drei Einheiten mit der Mannschaft gemacht. Sie waren sehr fleißig, sind aktuell beschwerdefrei. Wenn das so bleibt, sind sie Kandidaten für den Kader", sagte Trainer Thomas Tuchel vor dem Supercup-Duell der Münchner am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig.

Müller (Hüfte) und Choupo-Moting ( Knie) hatten einen Großteil der Vorbereitung des deutschen Fußball-Rekordmeisters verpasst. Verzichten muss Tuchel weiterhin auf Kapitän Manuel Neuer und Neuzugang Raphael Guerreiro.

Die Bayern haben den Supercup insgesamt zehnmal gewonnen, zuletzt dreimal in Folge. Für ihn habe der erste mögliche Titel der Saison "schon eine große Bedeutung, weil es nochmal einen Schub geben kann", so Tuchel am Freitag: "Es ist unser Ziel, mit einem guten Spiel den nächsten Schritt zu machen. Unsere Ziele sind ganz klar, wir wollen Meister werden, wollen den Pokal gewinnen und in der Champions League weit kommen."