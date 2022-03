Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Thomas Müller kann sich eine Vertragsverlängerung bei Bayern München um zwei weitere Jahre vorstellen. "Ich habe für mich gesagt, ich will bis 2025 auf Top-Niveau Fußball spielen. So fühlt es sich aktuell an", sagte der 32-Jährige am Mittwoch in Frankfurt. Sein Vertrag läuft bis 2023.

Die Bayern würden ebenfalls gerne mit ihm und den Leistungsträgern Manuel Neuer, Robert Lewandowski sowie Serge Gnabry verlängern. Müller sagte, er sei mit dem Klub "immer in einem gewissen Austausch", er wolle aber "nicht allzu viel drüber plaudern". Es sei aber "von beiden Seiten Respekt füreinander da".

Als möglicher Zugang bei den Bayern wird Müllers DFB-Kollege Matthias Ginter gehandelt, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Sommer endet. Noch habe er keine Entscheidung getroffen, sagte Ginter ebenfalls im DFB-Quartier, "ich denke, das wird noch zwei, drei, vier Wochen gehen, bis ich mich zu 100 Prozent festgelegt habe".

In seine Erwägungen habe er auch Bundestrainer Hansi Flick einbezogen, verriet Ginter (28). "Wenn es konkreter wird, werden wir nochmal sprechen. Ich höre auch auf ihn, wie er die Situation sieht, aber letztlich ist es meine Entscheidung."