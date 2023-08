Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat vor dem Rhein-Main-Duell beim FSV Mainz 05 weiter mit einer Erkältungswelle zu kämpfen. "Der eine oder andere Spieler merkt ein leichtes Kratzen im Hals. Wir müssen schauen, dass wir die Hygienemaßnahme aufrechterhalten, dass wir uns separieren, wenn jemand merkt, dass etwas im Anflug ist", sagte Trainer Dino Toppmöller vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Makoto Hasebe und Hugo Larsson waren im Play-off-Hinspiel der Conference League (1:1) bei Lewski Sofia erkrankt ausgefallen, dazu nannte Toppmöller Jesper Lindström als einen weiteren Spieler mit gesundheitlichen Problemen. "Wir müssen uns gegenseitig ein bisschen schützen, damit das nicht überschwappt", sagte der Frankfurter Coach, der bei seiner Aufstellung in Mainz aber keine Rücksicht auf das Play-off-Rückspiel in der nächsten Woche nehmen will.

Toppmöller erwartet "eine sehr aggressive Mainzer Mannschaft" nach der Niederlage bei Union Berlin (1:4) zum Auftakt. Man könne zudem erwarten, "dass sie zu Hause nochmal mehr Power auf den Platz bringen werden", sagte der SGE-Coach: "Es gilt für uns, körperlich dagegenzuhalten."