Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München möchte auf dem Platz künftig mehr Verantwortung übernehmen. "Ich kann und will ein Führungsspieler sein, der mit Leistung vorneweg geht und seine Mitspieler damit pusht", sagte der 20-Jährige am Donnerstag in einem Interview mit den Klubmedien.

Zu den sportlichen Führungsspielern gehörte Musiala bereits in der vergangenen Saison, als er mit zwölf Toren und 13 Assists der Topscorer beim Meister war. Unter anderem erzielte er am letzten Spieltag in Köln in der 89. Minute den Siegtreffer zur Meisterschaft.

Sein Leistungslimit ist nach eigener Aussage aber noch nicht erreicht: "Im Vergleich zur letzten Saison will ich mich weiter steigern, das heißt: Mehr Tore erzielen und mehr Assists liefern. Ich liebe es einfach, Tore zu schießen und vorzubereiten."