Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick hat nach der erfolgreichen Aufholjagd im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München die Moral von Borussia Dortmund gelobt. "Dortmund hat nach dem 1:2 noch einmal frische Luft und Energie bekommen. Sie wollten mit jeder Faser das Unentschieden noch holen", sagte Flick nach dem 2:2 (0:1) des BVB gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister am Rande der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen in Frankfurt/Main. Bis zur 74. Minute hatte der BVB noch 0:2 zurückgelegen.

Flick fand "die Intensität des Spiels sehr hoch". Für "Fußball-Deutschland" sei es "ein tolles Spiel" gewesen. Mit dem Auftritt seiner Nationalspieler war Flick zufrieden: "Ich habe einiges gesehen, was ich sehr positiv mitnehme."