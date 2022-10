Frankfurt am Main (SID) - Nach der Auswechslung von WM-Held Mario Götze haben die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt Entwarnung gegeben. "Es ist keiner mit der Alarmsirene in der Kabine herumgelaufen", sagte Trainer Oliver Glasner nach dem 2:0 (2:0) gegen Spitzenreiter Union Berlin.

Er gehe davon aus, dass es bei Götze bis zum dritten Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Tottenham Hotspur wieder wird. "Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist", sagte auch Sportvorstand Markus Krösche.

Götze, der gegen Union den Führungstreffer erzielt hatte, war in der zweiten Halbzeit "ein bisschen umgeknickt", wie Glasner erklärte. In der 66. Minute war der Offensivspieler ausgewechselt und durch Djibril Sow ersetzt worden.