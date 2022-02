Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann am Wochenende wohl wieder auf Torwart Manuel Riemann zurückgreifen. "Manuel Riemann ist zurück, er ist unser Stammtorhüter. Im Normalfall wird er also am Samstag auflaufen", sagte Trainer Thomas Reis am vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen beim VfB Stuttgart. Riemann hatte am vergangenen Samstag beim 4:2 gegen Bayern München wegen eines positiven Coronatests gefehlt.

Den starken Auftritt gegen den Rekordmeister müsse Bochum vor dem Duell mit dem Vorletzten aus Stuttgart laut Reis ein Stück weit abhaken. "Klar, unser letztes Spiel gegen die Bayern war toll. Aber man darf es auch nicht zu lange im Kopf haben", sagte der Coach: "Uns erwartet kein einfaches Spiel. Wir wissen, was in Stuttgart auf uns zukommt. Der VfB hat da unten eigentlich nichts verloren."