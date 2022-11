Diogo Leite vom Bundesligisten Union Berlin ist nach seiner Roten Karte bei der 1:4-Niederlage in Freiburg am Sonntag für ein Spiel gesperrt worden.

Frankfurt am Main (SID) - Abwehrspieler Diogo Leite vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin ist nach seiner Roten Karte bei der 1:4-Niederlage in Freiburg am Sonntag für ein Spiel gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Der Portugiese war in der 19. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden, den fälligen Elfmeter verwandelte Freiburgs Vincenzo Grifo zum 3:0.