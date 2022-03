Frankfurt am Main (SID) - Das zweimal abgesagte Spiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem SC Sand und Pokalsieger VfL Wolfsburg ist neu angesetzt worden. Die Nachholpartie vom 14. Spieltag soll nun am 16. März (14.00 Uhr/MagentaSport) stattfinden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte.

Die ursprünglich für den 13. Februar angesetzte Begegnung war zunächst wegen mehrerer Coronafälle beim Tabellenschlusslicht Sand abgesagt worden, zwei Wochen darauf waren die betroffenen Spielerinnen noch nicht wieder einsatzbereit.