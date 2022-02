München (SID) - Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat den Siegrekord in der Fußball-Bundesliga eingestellt. Dem 35 Jahre alten Torwart gelang mit dem Rekordmeister am Samstagabend beim 3:2 (2:1) gegen RB Leipzig sein 310. Erfolg in seinem 458. Bundesligaspiel. Er zog damit mit Bayerns Vorstandsvorsitzendem Oliver Kahn gleich, der 310 Mal in 557 Partien erfolgreich gewesen war. Auf Position drei der Liste liegt Thomas Müller (ebenfalls München/296 in 404).

"Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass er mir irgendeinen Rekord übrig lassen könnte", sagte Kahn vor der Partie gegen Leipzig bei Sky mit einem Schmunzeln: "Aber das ist nicht der Fall. Dies zeigt seine Stabilität und Klasse. Wenn es einer verdient hat, dann er."

Neuer gelangen mit den Bayern 233 Siege (302 Spiele), dazu 77 Erfolge (156) mit Schalke 04. Kahn hatte 260 Mal (429) mit den Bayern gewonnen, dazu 50 Mal (128) mit dem Karlsruher SC. - Die Spieler mit den meisten Siegen in der Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. Manuel Neuer (Schalke 04, Bayern München) - 310 Siege/72 Remis/76 Niederlagen/458 Spiele

1. Oliver Kahn (Karlsruher SC, Bayern München) - 310 Siege/137 Remis/110 Niederlagen/557 Spiele*

3. Thomas Müller (Bayern München) - 296 Siege/63 Remis/45 Niederlagen/404 Spiele *

4. Manfred Kaltz (Hamburger SV) - 291 Siege/135 Remis/155 Niederlagen/581 Spiele

5. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München) - 267 Siege/56 Remis/48 Niederlagen/371 Spiele *

6. Philipp Lahm (Bayern München, VfB Stuttgart) - 250 Siege/75 Remis/60 Niederlagen/385 Spiele

7. Sepp Maier (Bayern München) - 249 Siege/103 Remis/121 Niederlagen/473 Spiele

7. Lothar Matthäus (Bayern München, Borussia Mönchengladbach) - 249 Siege/116 Remis/99 Niederlagen/464 Spiele

9. Claudio Pizarro (Werder Bremen, 1. FC Köln, Bayern München) - 248 Siege/107 Remis/135 Niederlagen/490 Spiele

10. Stefan Reuter (Borussia Dortmund, Bayern München, 1. FC Nürnberg) - 238 Siege/142 Remis/122 Niederlagen/502 Spiele

(*) Spieler noch aktiv