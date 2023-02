Leipzig (SID) - Das Comeback von Topstürmer Christopher Nkunku beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht bevor. Der französische Nationalspieler steht beim Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Kader der Sachsen und darf zumindest auf einen Kurzeinsatz hoffen. "Er wird eine Option sein, wenn auch noch nicht über 90 Minuten", sagte Trainer Marco Rose am Freitag.

Deutschlands Fußballer des Jahres hatte sich in der Vorbereitung auf die WM in Katar einen Außenbandriss im Knie zugezogen und war seitdem zum Zuschauen verdammt. "Es ist schön und wichtig, dass Christo wieder da ist. Er besitzt einfach eine Qualität, die es so häufig in der Bundesliga, in Europa und der Welt so nicht gibt. Er macht einen sehr guten Eindruck", sagte Rose.

Nkunku bringe "eine Menge Komponenten mit, die wir ohne ihn so nicht haben. Er ist ein sehr kompletter Spieler und dementsprechend schwer zu verteidigen. Das hilft uns natürlich", sagte Rose, der vor zu hohen Erwartungen warnte: "Er war ein paar Monate raus und wird ein bisschen Zeit brauchen, um wieder komplett bei 100 Prozent zu sein."

Der Leipziger Höhenflug in der Bundesliga war nach zuletzt zwei sieglosen Spielen etwas ausgebremst worden. "So richtig zufrieden sind wir nicht. Wir kämpfen ein bisschen um unsere Leichtigkeit", sagte Rose, der vor Wolfsburg warnte. Beim Team von Trainer Niko Kovac sei eine "klare Spielidee zu erkennen. Es ist eine gute Mannschaft mit ambitionierten Zielen. Wir brauchen eine gute Leistung."