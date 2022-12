Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das erste von zwei ausstehenden Testspielen vor der Winterpause gewonnen. Gegen Zweitligist SV Sandhausen siegte der Europa-League-Sieger am Freitag ohne seine sieben WM-Fahrer mit 5:1 (2:0). Rafael Borre (7./ 77.), Lucas Alario (27.), Tuta (48.) und Faride Alidou (49.) erzielten die Treffer für die SGE, Dario Dumic war für die Gäste erfolgreich (88.).

Am nächsten Freitag steht für die Eintracht noch ein Testspiel beim italienischen Topklub Atalanta Bergamo auf dem Programm, bevor es in die Winterpause geht. Zum Trainingsauftakt im neuen Jahr am 3. Januar sollen dann auch wieder die WM-Fahrer Mario Götze und Kevin Trapp (DFB), Daichi Kamada ( Japan), Randal Kolo Muani ( Frankreich), Djibril Sow ( Schweiz), Jesper Lindström (Dänemark) und Kristijan Jakic (Kroatien) dazustoßen.