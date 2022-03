Der spanische Fußball-Nationalspieler Dani Olmo will Bundesligist RB Leipzig am Saisonende nicht verlassen.

Leipzig (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Dani Olmo will Bundesligist RB Leipzig am Saisonende nicht verlassen. "Ich bin nicht in Eile", sagte der Offensivspieler der Sport Bild: "Ich bin hier sehr glücklich und habe noch einen Vertrag bis 2024. Ich sehe keinen Grund, diesen Sommer zu gehen und den Verein zu wechseln."

Um Olmo (23) gibt es immer wieder Gerüchte von interessierten Klubs, vor allem sein Ex-Verein FC Barcelona soll ihn auf dem Zettel haben. Zu seinem Vorbild Xavi, der aktuell Barca trainiert, habe er jedoch "keinen Kontakt", wie Olmo versicherte.