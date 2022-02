Augsburg (SID) - Super-Joker Nils Petersen von Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat seine Zukunft nach dem 2:1-Erfolg beim FC Augsburg offen gelassen. "Der Verein ist sehr fair, er hat mir signalisiert, dass sie mit mir weitermachen wollen. Jetzt liegt es an mir", sagte der 33 Jahre alte Angreifer bei Sky.

Der Vertrag von Petersen, der in Augsburg erstmals in dieser Saison von Beginn an gespielt und gleich die frühe Führung erzielt hatte, läuft am Saisonende aus. Er sei "total entspannt, es gibt ein Vertrauensverhältnis zwischen mir und dem Klub. Wir sind in einem guten Austausch. Niemand setzt mir die Pistole auf die Brust und verlangt eine sofortige Entscheidung", sagte Petersen.

Der Stürmer ist seit 2015 beim SC Freiburg unter Vertrag. In dieser Saison war er vor dem Augsburg-Spiel in elf Spielen (zwei Tore) als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen. In seiner Karriere hat Petersen viele Partien als Joker entschieden. Der 1. FC Köln soll Interesse am Freiburger Stürmer haben.