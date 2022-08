Berlin (SID) - Marvin Plattenhardt von Hertha BSC blickt dem Stadt-Duell mit Union Berlin zum Bundesliga-Auftakt trotz der Pokal-Pleite positiv entgegen. "Die Vorfreude auf dieses Derby ist groß. Jeder hier ist heiß", sagte der Kapitän am Mittwoch: "Unser Ziel ist es, drei Punkte mitzunehmen und zu gewinnen."

Am Sonntag hatte Hertha in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 5:6 im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig verloren. Gegen Union sei es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wichtig "mit einem Erfolgserlebnis in die Runde zu starten", sagte Plattenhardt. Die Mannschaft bereite sich gut vor und fahre "dann mit vollem Selbstbewusstsein dort hin".

Die zwei verlorenen Derbys in der Liga sowie die Niederlage im Pokal in der vergangenen Saison spielen dabei für den 30-Jährigen keine Rolle mehr. "Klar fühlt es sich nicht gut an, wenn man die letzten Spiele verloren hat", sagte Plattenhardt, aber "am Wochenende können wir alles ändern".