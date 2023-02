Frankfurt am Main (SID) - Das am vergangenen Sonntag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen den Fußballerinnen von Turbine Potsdam und Bayern München wird am 25. Februar (13.00 Uhr/MagentaSport) nachgeholt. Die Neuansetzung nach der Länderspielpause gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Die Partie war kurzfristig abgesagt worden, da der Platz im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion gefroren war.

Münchens Sportliche Leiterin Bianca Rech hatte anschließend Kritik an der Spielplanung geübt. "Wir waren mit dem DFB im Austausch, weil wir um die Problematik wussten. Wir hatten einen Heimrecht-Tausch angefragt. Aber daraus wurde nichts", sagte sie bei MagentaSport: "Das hätte besser laufen können. Gerade wenn wir darüber reden, die Liga professioneller machen zu wollen."