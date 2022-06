Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Nachwuchsspieler Henri Koudossou langfristig an den Verein gebunden.

Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Nachwuchsspieler Henri Koudossou langfristig an den Verein gebunden. Der 22-Jährige, der bisher für die U23 aktiv war, erhält bei den Schwaben einen Profivertrag bis 2025. In seinen bislang 31 Einsätzen in der Regionalliga Bayern gelangen dem Offensivspieler sechs Tore und zwölf Torvorlagen.