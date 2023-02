Paris (SID) - Der Einsatz von Lionel Messi im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League für Paris St. Germain am 14. Februar (21.00 Uhr/Prime Video) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist fraglich. Der französische Titelträger bestätigte am Freitag eine Sehnenverletzung im Knie des 35-Jährigen. In der Ligapartie am Samstag (17.00 Uhr/DAZN) bei AS Monaco wird Messi definitiv nicht auflaufen.

Sollte der Südamerikaner auch gegen den Bundesliga-Tabellenführer nicht spielen können, wäre das französische Starensemble erheblich geschwächt. Denn auch Torjäger Kylian Mbappe wird wegen einer Blessur am Oberschenkel nicht zur Verfügung stehen.

Messi hatte noch am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage im französischen Pokal bei Vize-Meister Olympique Marseille auf dem Platz gestanden. Seine Verletzung wurde erst nach der Partie diagnostiziert. Nach aktuellem Stand soll er am Montag wieder ins Training einsteigen.