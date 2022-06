Wolfsburg (SID) - Pünktlich auf die Minute um 10.30 Uhr hat der neue Hoffnungsträger Niko Kovac (50) seine Mission beim VfL Wolfsburg gestartet. Der Trainer richtete zu Beginn seines ersten Trainings bei strahlendem Sonnenschein zunächst einige Worte an seine Mannschaft, danach ließ der ehemalige Bayern-Coach Maximilian Arnold und die anderen schwitzen. Einige Nationalspieler waren noch nicht mit dabei und genießen Extra-Urlaub, darunter etwa Lukas Nmecha oder Neuzugang Jakub Kaminski.

Nach einer enttäuschenden Saison unter Mark van Bommel und Florian Kohfeldt inklusive Abstiegsängsten soll Kovac den Werksklub in der Bundesliga wieder nach oben führen. An seinen Ambitionen ließ er nach seiner Rückkehr nach Deutschland jedenfalls keine Zweifel aufkommen.

"Wir von unserer Seite, von Klubseite und von Trainerseite, wollen Titel holen", hatte Kovac am Montag bei seiner Vorstellung gesagt. Ob dies auch möglich sei, fügte er mit einem breiten Grinsen an, "werden wir am Ende der Saison hoffentlich wieder besprechen".