Leipzig (SID) - Ralf Rangnick würde eine Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Timo Werner zu DFB-Pokalsieger RB Leipzig begrüßen. "Sportlich betrachtet macht der Transfer Sinn. Timo hat Geschwindigkeit und Tiefgang", sagte der ehemalige Trainer und Sportdirektor der Sachsen im Interview mit Sky: "Das hat bei RB im Offensivbereich kein Spieler außer Nkunku."

Werner brauche "Vertrauen und die absolute Rückendeckung des Trainers", um "an seinem Leistungslimit zu spielen", meinte der Nationaltrainer Österreichs: "Für Timo ist es wichtig, dass er regelmäßig spielt, damit er auch für die WM in Form kommt. Am stärksten und wirkungsvollsten sehe ich ihn als einen von zwei Stürmern. Silva und Poulsen könnten von ihm profitieren."

Laut Medienberichten soll Werner vor der Rückkehr zu den Leipzigern stehen. Für RB war er bereits von 2016 bis 2020 aufgelaufen, ehe er vor zwei Jahren für 53 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt war.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte am Sonntag bei DAZN betont, dass Werner "ein interessanter Spieler" sei, man beschäftige sich damit: "Ob es zustande kommt, kann ich noch nicht sagen."