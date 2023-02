Leipzig (SID) - Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat Transferbemühungen um den fünfmaligen Champions-League-Sieger Isco dementiert. "Isco war nie ein Thema bei uns", sagte der Coach am Dienstag. Zuvor war in einigen Medien über ein Interesse an dem früheren Profi von Real Madrid spekuliert worden. Der spanische Mittelfeldspieler steht laut Sky vor einem Wechsel zu Union Berlin.

Rose gab vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) zu, dass Leipzig nach den Verletzungen von Dani Olmo und Christopher Nkunku eine kurzfristige Neuverpflichtung in Erwägung gezogen hatte. "Wir haben ein paar Optionen abgeklopft und festgestellt, dass die Optionen nicht realisierbar sind. Und dementsprechend haben wir für uns entschieden, nichts mehr zu machen", sagte Rose.

Komplett ausschließen wollte der 46-Jährige einen Last-Minute-Transfer aber dann doch nicht. "Im Leben sollte man nie etwas ausschließen. Vielleicht geht eine von den guten Optionen ja noch auf. Aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass da noch etwas passiert", so Rose, der die Leipziger auch ohne weitere Neuzugänge "gut aufgestellt" sieht.