Bochum (SID) - Aufsteiger VfL Bochum will vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg nichts vom Thema Klassenerhalt wissen. "Ich will noch gar nicht daran denken, ob wir nach diesem Wochenende feiern können oder nicht", sagte Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Er und die Mannschaft "konzentrieren uns nur auf dieses Spiel am Samstag. Holen wir da drei Punkte, kann man immer noch auf die anderen Partien und Konkurrenten schauen", meinte der Coach: "Das Thema Klassenerhalt wird von außen natürlich hereingetragen." Mit derzeit 36 Punkten nach 29 Spielen sind die Westfalen indes schon so gut wie gerettet.

Allerdings ist der Respekt vor den Breisgauern von Trainer Christian Streich riesengroß: "Der Wahnsinn, was Christian Streich und sein Team mal wieder leisten."

Reis betonte, dass er genau wisse, "was auf uns zu kommt. In der Liga hatte Freiburg mehr vom Spiel, im Pokal waren wir eigentlich näher dran. Kurioserweise hat dann aber jeweils das unterlegenere Team gewonnen."