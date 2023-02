Die Fußball-Frauen des 1. FC Köln treten in Kürze erstmals im RheinEnergie-Stadion an.

Köln (SID) - Die Fußball-Frauen des 1. FC Köln treten in Kürze erstmals im RheinEnergie-Stadion an. Wie der Verein am Montag bekannt gab, zieht das Team für die Partie gegen Topteam Eintracht Frankfurt am 23. April in die große Arena um.

Ziel ist es laut den Verantwortlichen, den Zuschauerrekord in der Bundesliga zu knacken, der zu Saisonbeginn beim Spiel zwischen den Frankfurterinnen und dem FC Bayern aufgestellt worden war. Damals waren 23.200 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion gewesen.

"Wir wollen den Stellenwert des Frauen- und Mädchenfußballs mit diesem Rekordspiel eindrucksvoll unterstreichen und unseren weiblichen Profis erstmalig die ganz große Bühne geben", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.