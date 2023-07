Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt will nach der kommenden Saison definitiv seine aktive Karriere beenden.

Kapitän Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt will nach der kommenden Saison definitiv seine aktive Karriere beenden. "Ja, im nächsten Sommer ist Schluss. Ich will ja nach dem Fußball noch viele Jahre gesund mit meinen Kindern spielen können", sagte der 32-Jährige der Offenbach Post im Trainingslager in Windischgarsten. Es werde "immer schwerer, die Leistung abzurufen und mitzuhalten. Das habe ich nach dem Urlaub wieder gemerkt. Es hat viel Kraft und Mühe gekostet, wieder hochzufahren".

Bereits im Januar hatte Rode angedeutet, dass mit seinem Vertragsende im Sommer 2024 "voraussichtlich Schluss" sei. Der gebürtige Hesse hatte in seiner Karriere immer wieder mit Knieverletzungen zu kämpfen. Er müsse täglich "Absprachen mit Trainern und Ärzten treffen", meinte Rode: "Ich merke es jeden Morgen nach dem Aufstehen, da zwickt da was und tut da was weh. Ich schaue auf mein Knie, ob es eine Reaktion gegeben hat."

Die aktuelle Vorbereitung sei allerdings bislang "gut gelaufen", führte er aus: "Wenn das so bleibt, bin ich hinsichtlich der neuen Saison auf einem guten Weg."