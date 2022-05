Dortmund (SID) - Trainer Marco Rose von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nimmt den Abgang von Torjäger Erling Haaland gelassen. "Wer werden nicht aufhören Fußball zu spielen, wenn Erling uns verlassen hat", sagte Rose: "Er hat uns viele Tore und Energie gegeben. Er geht jetzt den nächsten Schritt und dabei wünsche ich ihm viel Glück."

Haaland wechselt im Sommer zu Manchester City. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht er im Heimspiel gegen Hertha BSC zum letzten Mal für den BVB auf dem Platz. "Wir wollen unser letztes Heimspiel gewinnen. Wenn das Spiel losgeht, erwarte ich von allen eine gute und konzentrierte Leistung", sagte Rose, der an scheidende Spieler "keine Geschenke" verteilen will.

Sollten die Dortmunder gewinnen, würden die Berliner bei einem gleichzeitigen Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Rose verspricht den Stuttgartern vollen Einsatz: "Es ist wichtig, noch einmal ein Zeichen zu setzen und alles rauszufeuern."

Sportlich geht es für den BVB nach der gesicherten Vize-Meisterschaft um nichts mehr. Der Blick richtet sich nach den bereits verkündeten Neuzugängen Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi in die Zukunft. "Was wir bis jetzt gemacht haben, hilft uns weiter", sagte Rose, der den "Konkurrenzkampf verschärfen" will: "Ich denke, dass wir hier und da noch nachjustieren sollten. Im Bereich Mittelstürmer wollen wir noch etwas machen."