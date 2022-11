Doha (SID) - Die Verantwortlichen von Bayern München haben mit Bestürzung auf die schwere Verletzung ihres französischen Verteidigers Lucas Hernandez bei der WM in Katar reagiert. "Wir sind alle geschockt und bedauern das sehr. Aber Lucas ist ein Kämpfer und wird stark zurückkommen. Er kriegt alle Unterstützung, die möglich ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Sport1.

Hernandez hatte am Dienstag in der neunten Minute des Spiels gegen Australien (4:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Laut Sport1 wird der 26-Jährige "zeitnah" aus Doha abreisen und sich einer Operation in Innsbruck bei Kniespezialist Christian Fink unterziehen. Dieser hatte zuletzt auch Bayerns Topstar Sadio Mane behandelt, der wegen einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen die WM mit dem Senegal verpasst.

Hernandez wird mutmaßlich bis zum Saisonende ausfallen. Auch für Titelverteidiger Frankreich ist die Verletzung des Weltmeisters von 2018 ein herber Schlag. Nationalcoach Didier Deschamps muss ohnehin bereits auf Torjäger Karim Benzema verzichten. Außerdem fehlen ohnehin Paul Pogba, der Leipziger Christopher Nkunku, N'Golo Kante und Presnel Kimpembe.