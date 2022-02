Leipzig (SID) - Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann vom Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig freut sich auf die bis zu 15.000 Zuschauer beim kommenden Heimspiel. "Das gibt schon so ein Stück weit das alte Fußball-Gefühl zurück", sagte der Verteidiger am Dienstag: "Das Salz in der Suppe kommt wieder zurück. Der Salzstreuer füllt sich. Ich bin davon überzeugt, dass uns das wieder einen Kick gibt."

Am Montag hatte das zuständige Gesundheitsamt bis zu 15.000 Fans für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln zugelassen. Zuvor waren nach der in der Vorwoche erlassenen sächsischen Corona-Verordnung ein Viertel der Kapazität (12.500) erlaubt gewesen. Davor durften lediglich 1000 Besucher in die Red Bull Arena, wogegen RB geklagt hatte. Zudem hatte Leipzig seit Ende November wegen der Coronalage in Sachsen mehrere Partien ohne Fans bestreiten müssen.