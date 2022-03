Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat dem neuen Coach Mike Büskens an dessen 54. Geburtstag das passende Geschenk bereiten können.

Gelsenkirchen (SID) - Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat dem neuen Coach Mike Büskens an dessen 54. Geburtstag das passende Geschenk bereiten können. Die Königsblauen feierten gegen Hannover 96 einen 2:1 (1:0)-Erfolg und belegen weiterhin den vierten Tabellenplatz. Für die Niedersachsen war es die dritte Pleite in der 2. Liga in Folge.

Der Japaner Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) trafen vor 55.000 Zuschauern für die Knappen, die den dritten Sieg in den letzten fünf Spielen feiern konnten. Cedric Teuchert (50.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 für die Niedersachsen erzielt. Ohne den neuen Chefcoach - Büskens fehlte aufgrund einer Corona-Infektion - hatte Schalke vor Wochenfrist beim Schlusslicht FC Ingolstadt einen 3:0-Erfolg landen können.

In der 13. Minute besaß S04-Torjäger Simon Terodde die erste große Chance, dessen Schuss von Keeper Ron-Robert Zieler aber glänzend pariert wurde. Zwölf Minuten später setzte der Mittelstürmer den Ball freistehend über das Tor der 96er. In der 32. Minute hatte Hannovers Sebastian Kerk mit einem Eckball, der am Pfosten landete, Pech. Marius Bülter (59./60.) besaß gleich zwei Chancen zum 3:1.