Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 wird sich in Belek auf den zweiten Teil der Saison vorbereiten. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis ist vom 2. bis 11. Januar in der Türkei zu Gast. Am 10. Januar (15.30 Uhr) ist ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg geplant. Die Bundesliga-Saison wird mit dem 16. Spieltag am 20. Januar fortgesetzt.