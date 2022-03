Gelsenkirchen (SID) - Simon Terodde bleibt der Tor-Garant auf Schalke - konnte aber die bittere Heimpleite auch nicht verhindern. Der Mittelstürmer erzielte drei weitere Saisontreffer, bewahrte aber Bundesliga-Absteiger Schalke 04 im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Hansa Rostock nicht vor dem 3:4 (2:2). Der 34-Jährige erhöhte sein Saisontorekonto auf 19.

Terodde war in der 33., 43. und 83. Minute jeweils per Kopf für die Knappen erfolgreich. Svante Ingelsson (25.), John Verhoek (40.), Pascal Breier (56.) und Nils Fröling (90.+5) brachten die Mecklenburger viermal in Führung.

Durch die Niederlage ließen die Schalker erneut drei Punkte liegen und verlieren allmählich den Anschluss zu den Aufstiegsrängen. Der FC Hansa verließ Relegationsrang 16 und verbesserte sich auf Position 14.

Schalke hatte am Samstag den neuen Trikot-Sponsor Vivawest als Nachfolger des russischen Energie-Riesen Gazprom präsentiert. Die Königsblauen traten in Sondertrikots mit der Aufschrift "GEmeinsam für Frieden" an, um ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu setzen.

Die Trikots sollen im Anschluss versteigert werden. Der Erlös der Auktionen geht an die vereinseigene Stiftung "Schalke hilft!", die damit gemeinsam mit der Vivawest Stiftung die Arbeit der Gelsenkirchener Task Force Ukraine tatkräftig unterstützen wird.